Il Paradiso delle Signore intervista a Federica De Benedittis, alias Roberta: “Con Federico? Ancora incomprensioni!

Alla scoperta di Federica De Benedittis, Roberta Pellegrino del Paradiso delle Signore. Un'artista a 360° capace di incantare il pubblico con il suo sorriso e con la sua immensa bravura.

Una lunga chiacchierata con Federica De Benedittis – la Roberta de Il Paradiso delle Signore – ci ha fatto conoscere un'artista a 360°. Dal suo diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", Federica ha calcato – e calca tuttora – numerosi palcoscenici teatrali ed è ormai un volto fisso del nostro pomeriggio italiano. Prima di approdare al grande magazzino più lussuoso di Milano in veste di Venere di prima scelta, l'abbiamo vista interpretare diversi ruoli: dalla Lucrezia in Sacrificio d'Amore a quello di Agata Cosentino ne Il Commissario Montalbano (per citarne solo alcuni), passando per quelli cinematografici in film come Forever young e Era giovane e aveva gli occhi chiari. Ma questo è solo l'inizio per un'attrice ancora tutta da scoprire.

Ecco la nostra intervista a Federica De Benedittis

Come hai capito che il tuo futuro era la recitazione?

Già a cinque anni mia mamma mi aveva iscritto a pattinaggio artistico e in qualche modo, se ci pensi, è un qualcosa di molto simile al teatro. Quindi quello per me era già un inizio inconscio di vicinanza alla recitazione. Poi il pattinaggio si è trasformato in danza ed è stato proprio grazie a uno spettacolo recitato e danzato insieme – ci avevano fatto affiancare da un attore – che mi sono appassionata tanto al teatro. Ho cominciato con qualche corso una volta a settimana poi mi sono informata sulle scuole e le Accademie e ho avuto la fortuna di provare e di riuscire ad entrare alla Silvio D'Amico.

Che posto ha nel tuo cuore il teatro?

Ha un posto centrale. È un rapporto diverso che hai con il pubblico, un'emozione che si rinnova sera dopo sera, durante il periodo degli spettacoli ma soprattutto è una continua ricerca, un continuo studio che si fa durante quel mese o due di prove. È sicuramente una crescita sia dal punto vista professionale che umano.

Ti manca invece il Cinema? Torneresti a girare un film?

Sì! È un po' il sogno di tutti gli attori. Io spero tanto di riuscire a fare qualcosa al cinema. È un luogo in cui c'è più tempo per esprimersi. Mi piacerebbe tanto.

C'è una particolarità comune in due tuoi personaggi. In Sacrificio d'amore interpretavi Lucrezia mentre ne Il Paradiso delle Signore sei Roberta. Due donne di epoche diverse ma accomunate da una stessa voglia di indipendenza. Quanto ti somigliano?

Mi ritrovo molto in questo loro aspetto comune. Sono una persona molto indipendente, a cui piace fare di testa propria e anche andare un po' fuori dagli schemi. Per carità, sono una che segue le regole però mi piace pensare con la mia testa e far valere soprattutto i miei diritti. Lucrezia sì è battuta molto di più (per ottenere i suoi diritti) per poi arrivare alla donna che è Roberta Pellegrino e per poi arrivare a me. Se non ci fossero state donne come loro non avremmo la stessa libertà e indipendenza che abbiamo ora.

Roberta è una donna forte e sincera e proprio la sua sincerità l'ha portata a confessare a Federico del bacio con Marcello. Stiamo assistendo a un allontanamento tra i due ma ci saranno delle evoluzioni, ci puoi rivelare qualcosa?

Sicuramente sì! Purtroppo, devo essere sincera, con il fatto che abbiamo dovuto interrompere la serie, per il momento non vedremo delle grandi evoluzioni nel breve termine. Federico tornerà dall'operazione e ci sarà un confronto con Roberta ma le incomprensioni continueranno. Poi... non vedo l'ora di tornare a girare, in modo da sviluppare il personaggio e fargli finalmente prendere una scelta. Abbiamo visto una Roberta incredibilmente indecisa e combattuta soprattutto.

Se ti fossi trovata nella stessa situazione di Roberta, come ti saresti comportata?

È difficile dirlo se uno non si trova davvero nella situazione. Non mi sento di giudicare Roberta. Istintivamente direi segui il cuore, l'istinto e vai. Mi piacerebbe suggerirle questo. Penso che quello che può salvare Roberta è che lei comunque è onesta ed è una persona, che non vuole ferire nessuno e quindi cerca di agire senza fare del male. Roberta ha sbagliato (baciando Marcello ndr) ma ha anche sbagliato a non seguire il suo cuore per gli altri.

Una curiosità... sul set hai lavorato con il tuo compagno (Giulio Maria Corso), che di lì a poco sarebbe diventato tuo marito. Com'è stato?

È stato bellissimo. Arrivavamo da un periodo in cui eravamo stati molto distanti a causa del teatro e quindi lavorare insieme è stato stupendo. Avevamo lo stesso camerino, condividevamo tante ore della giornata e ci siamo divertiti a girare quelle poche scene che avevamo insieme.

E poi c'è la scena del matrimonio di Antonio ed Elena, poco prima del tuo matrimonio con Giulio. Com'è stato vedere il tuo fidanzato all'altare con un'altra donna?

Abbiamo girato la scena in cui loro uscivano dalla chiesa e noi dovevamo tirare il riso... è stato strano ma l'abbiamo presa a ridere. Mi ricordo che insieme alle mie colleghe - mentre arrivavamo alla chiesa - ho visto Antonio ed Elena che erano appena usciti dalla chiesa e così per dire, per scherzare, ho aggiunto la battuta “guarda che bello lo sposo”.

Oltre al Paradiso delle Signore, qual è il tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno è quello di continuare a fare il mio mestiere il più a lungo possibile. È la mia passione e la mia gioia. Mi piacerebbe fare un film al cinema che possa rimanere nella memoria delle persone e possa insegnare qualcosa. Insomma mi piacerebbe che potesse arrivare al cuore delle persone. È un mondo in cui ci si affaccia in tanti però se c'è solo l'obiettivo di diventare famosi... è lì che prima o poi finisce. Io vorrei continuare con passione e con l'amore per il mestiere in se stesso.

