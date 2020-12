Il Paradiso delle Signore: ecco cosa è successo nella soap nel 2020

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme cosa è successo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda nel 2020, sempre su Rai1.

Avete nostalgia de Il Paradiso delle Signore? In attesa del ritorno della soap con le puntate inedite, in onda dal prossimo lunedì 4 gennaio 2021, vogliamo ricordare con voi cosa è successo in questo 2020 ormai alla fine. È stato un anno davvero sui generis e anche per il grande magazzino più lussuoso di Milano non sono mancati problemi e novità davvero sconvolgenti. Rivediamole insieme:

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa è successo nel 2020

Marta dalla gravidanza all'aborto sino alla perdita della piccola Anna

Il 2020 è cominciato molto male per la povera Marta. Dopo aver scoperto di essere incinta, la Guarnieri ormai signora Conti, ha dovuto affrontare una delle prove più importanti della sua vita: l'aborto. Questo evento colpisce nel profondo la povera Marta che, come se non bastasse, scopre di non poter avere più figli. La notizia ha spinto la ragazza a sottoporsi a una pericolosa e non esattamente lecita, cura per la fertilità. Purtroppo neanche questo sforzo si è rivelato utile al raggiungere il suo scopo di diventare mamma. Nel corso del 2020 abbiamo assistito al grande travaglio interiore della moglie di Vittorio costretta, tra le altre cose, a “restituire” la piccola Anna – una trovatella – a sua madre e ad abbandonare qualsiasi speranza di adottarla. E le cose purtroppo hanno subito un grosso stallo, che dura fino alle ultime puntate andate in onda.

Angela ha un figlio. Riccardo deve rinunciare per sempre a lei

Il tema della maternità ha toccato anche un altro personaggio. Stiamo parlando di Angela. La Barbieri ha rivelato – a inizio anno – di aver mantenuto per anni un segreto: ha un figlio. La ragazza ha rivelato a Riccardo di aver dovuto dare in adozione il bambino ma di volerlo ritrovare. Il Guarnieri si è così messo alla sua ricerca, riuscendo a trovarlo in poco tempo. Purtroppo però i genitori adottivi del piccolo hanno rifiutato di incontrare la povera Angela, spingendola a tentare il suicidio. Per fortuna della bella Venere, Riccardo è rimasto sempre al suo fianco riuscendo non solo a fidanzarsi con lei ma a convincere i genitori di Matteo – questo il nome del piccolo – ad accogliere nella loro casa la sorella di Marcello. Per Riccardo e Angela, dopo l'incontro con Matteo, è cominciata una parabola discendente. La Barbieri ha infatti deciso di seguire suo figlio – malato – in Australia lasciando il contessino a struggersi d'amore per un'altra storia d'amore fallita.

Gabriella lascia Salvatore e si fidanza con Cosimo

Nel 2020 abbiamo assistito alla fine della relazione tra Gabriella e Salvatore. Per colpa della gelosia dell'Amato – giustificata o no – la Rossi ha deciso di allontanarsi dal fidanzato, lasciandosi – in poco tempo – conquistare da Cosimo. È dallo scorso anno che il Bergamini gira intorno alla bella stilista e ovviamente non si è lasciato scappare l'occasione di approfittare del momento. E sembra che la loro storia d'amore, nata con qualche perplessità sia da parte nostra che da parte di Gabriella, proceda a gonfie vele. Superate le diffidenze del padre di Cosimo e le differenze sociali, i due hanno da poco scelto la data delle nozze. Ma questo matrimonio s'ha da fare? Chissà!

Rocco, Marina, Maria e Irene

Una new entry della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, Rocco, ha fatto molto parlare di sé. Il nipote di Agnese ha fatto strage di cuori nel grande magazzino. Il ragazzo è parso però interessato soprattutto alla bella Venere Irene che, nel corso delle puntate della soap del 2020, ha però lasciato il Paradiso per dedicarsi alla recitazione. Galeotto fu il fotoromanzo girato al Paradiso per gentile concessione di Vittorio e che fece scoprire il talento nascosto della Fiore. Ma Rocco si è presto consolato con Maria, una sua vecchia amica d'infanzia, da sempre innamorata di lui e che sembra – nelle ultime puntate – aver fatto finalmente breccia nel suo cuore. E Irene? L'algida Venere dagli occhi azzurri non ha mai nascosto di avere un debole per il magazziniere e quando ha potuto ha dato la zampata per attirare la sua attenzione... e forse potrebbe avere tutt'ora una chance.

La vicenda di Federico

Federico dall'operazione al ritorno al Paradiso sulle sue gambe

Il 2020 è stato l'anno di Federico, nel bene nel male. Il ragazzo reduce da un brutto incidente, ha dovuto subire una costosa operazione. Tutti in famiglia hanno temuto per la sua salute e in molti hanno pensato che il ragazzo dovesse per sempre rinunciare a camminare sulle sue gambe ma così non è stato. Dopo tanto soffrire il Cattaneo tornerà a camminare per la gioia della sua famiglia. Peccato però che durante la sua assenza la sua fidanzata Roberta anzi a dire il vero ex fidanzata, si sia ormai innamorata di Marcello e che con lui abbia deciso di stare. Ma non è l'unico problema che colpirà il nostro giovanotto.

Federico scopre di non essere figlio di Luciano

Se all'inizio del 2020 noi abbiamo scoperto il grande segreto di Silvia, a metà dell'anno è Federico a venirne a conoscenza. Il ragazzo non è figlio di Luciano bensì di Umberto ed è stato proprio il Commendatore a dare alla famiglia i soldi per la sua operazione. La scoperta della verità sulla nascita di Federico ha tenuto banco per tutto il 2020 e solo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle natalizie, il giovane ha saputo riaprire il suo cuore alla madre, colpevole di aver tenuto nascosto a tutti – Luciano compreso – il suo tradimento. E il buon ragioniere? Ormai senza più legami affettivi con sua moglie, se non un grande affetto, ha deciso di trasferirsi in una casa tutta sua, in cui vivere con il suo grande amore, Clelia, con il benestare di tutta la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore: le puntate pre Coronavirus

Adelaide, il matrimonio con Achille e il ritorno a Milano senza più un soldo

Anno terribile per Adelaide, piegata nel suo orgoglio e tornata a Milano con la coda tra le gambe. All'inizio del 2020 abbiamo visto come la Contessa abbia smascherato Umberto e i suoi problemi economici ma anche come si sia fatta corteggiare dall'aitante Achille Ravasi. E la cosa ha preso talmente tanta velocità da convincere la Di Sant'Erasmo a sposare il Ravasi nonostante la dichiarazione d'amore del Guarnieri. Peccato però che il matrimonio con Achille abbia riservato non pochi dolori ad Adelaide. Partita in viaggio di nozze in America con il marito, la nobildonna ha fatto perdere le sue tracce. Umberto si è subito messo alla sua ricerca scoprendo, con una certa soddisfazione – ammettiamolo – che sua cognata era finita in una vera e propria trappola. Ravasi era un impostore, già sposato e Adelaide viene tratta in salvo dal suo vero amore ma senza più un soldo.

Laura, la Nuova Venere

Vi abbiamo già ricordato che Marina Fiore ha lasciato il Paradiso per seguire la sua carriera d'attrice. Al suo posto è però arrivata una simpatica new entry: la Venere Laura. La ragazza si è subito fatta apprezzare dalle sue colleghe e dallo stesso Vittorio, che ne ha scoperto non solo il triste passato ma anche la sua grande dote culinaria. La Parisi è infatti un'ex pasticcera e questa sua abilità l'ha portata a stringere un accordo con la Caffetteria di Salvatore e Marcello e a diventare la socia dei due baristi.

Il Covid e la pausa de Il Paradiso delle Signore

Le puntate de Il Paradiso delle Signore hanno subito un brusco stop per l'emergenza Coronavirus. Come altre soap anche quella sul grande magazzino di Milano, ha dovuto chiudere i battenti per un lungo periodo. Il Paradiso ha dovuto rinunciare alle puntate inedite – gli attori erano impossibilitati a girarle – dal 20 aprile 2020 sino al 7 settembre 2020. In quel periodo Rai1 ha deciso di mandare in onda le repliche della quarta stagione, in attesa di girare il suo finale e di cominciare con le nuove puntate della quinta.

La riprese de Il Paradiso delle Signore dopo il Coronavirus

Dal 7 settembre 2020 al 12 ottobre 2020, Il Paradiso delle Signore è andato in onda con le puntate conclusive della quarta stagione. Dopo la fine del lockdown, tutti gli attori sono tornati sul set più in forma che mai e pronti a dare una degna conclusione alla stagione – ancora in corso – della serie. L'obiettivo era passare il più in fretta possibile alle quinta e nuova stagione, senza ulteriori ritardi.

Ludovica è incinta, Riccardo pronto a sposarla

Dopo essere diventata finalmente l'amministratrice del suo immenso patrimonio, Ludovica si è data da fare per accalappiare Riccardo. Eliminata Angela dalla sua vita e da quella del Guarnieri, la Brancia di Montalto ha trovato il modo di convincere il buon Riccardo a sposarla: fingere una gravidanza! La contessina dirà al suo vecchio amico di aspettare un bambino da lui e il ragazzo, memore degli errori fatti con Nicoletta, accetta di portarla all'altare.

Nicoletta torna a Milano, Riccardo non se la lascia sfuggire

E proprio quando Ludovica ha convinto Riccardo a sposarla, Nicoletta ritorna a Milano. Stanca del suo matrimonio - senza amore - con Cesare, la ragazza ha deciso di lasciare Bari per tornare a casa dai suoi. Riccardo è rimasto ovviamente molto colpito dal rivedere il suo vero amore di nuovo davanti a lui e finalmente è stato svelato il vero motivo che ha spinto la Cattaneo a non fuggire insieme al Guarnieri e a partire con il Diamante alla volta della Puglia. Cesare, avvertito da Cosimo, ha minacciato Nicoletta di strapparle la custodia di Margherita. Riccardo capisce quindi di essere sempre stato nel cuore della sua innamorata ma ha ancora un compito da assolvere: sposare Ludovica, la madre di suo figlio. Peccato però che proprio il giorno delle nozze, il ragazzo scopra di essere stato ingannato dalla contessina e deciso a recuperare il tempo perso, fugge a Parigi insieme a Nicoletta e alla loro amata bambina.

Il Paradiso delle Signore, la quinta stagione

E con la partenza di Nicoletta e Riccardo si apre la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. Questa stagione, ancora in corso e che riprenderà il 4 gennaio 2021, potrebbe essere riassunta in tre macro argomenti: la tragica storia d'amore tra Roberta e Marcello, la partenza di Marta dopo l'arrivo di Beatrice e l'amore tra Armando e Agnese.

Roberta e Marcello, la tragica storia d'amore finita in un addio

Nel corso di tutto il 2020 abbiamo tifato per la coppia Roberta e Marcello. I due ci piacevano tantissimo insieme ed eravamo sicuri che avrebbero coronato il loro sogno d'amore. La Pellegrino, finalmente finiti gli studi, ha ricevuto una vantaggiosa offerta di lavoro a Bologna e ha deciso insieme a Marcello di lasciare Milano per cominciare questa nuova avventura. Tutto sembrava essere fatto. I due ragazzi, innamorati più che mai, avevano pure deciso di sposarsi ma il passato del Barbieri è tornato a bussare alla sua porta. Un vecchio nemico, il Mantovano, ha costretto Marcello a rinunciare a Roberta e a metterla in salvo. Dopo le minacce del criminale alla ragazza, il barista ha dovuto infatti fingere di tradire la fidanzata con Ludovica, per spingerla a rompere la loro relazione e a partire da sola. Roberta ha detto addio al Paradiso mentre Marcello, con il cuore a pezzi, è rimasto a leccarsi le ferite.

Marta parte per New York, Beatrice si avvicina pericolosamente a Vittorio

Il 2020 ha visto l'arrivo nella soap di un nuovo personaggio anzi altri tre nuovi personaggi. Stiamo parlando di Beatrice e dei suoi due figli, Pietro e Serena. Beatrice è la moglie del defunto fratello di Vittorio nonché vecchia fiamma del buon Conti. La donna è arrivata a Milano dopo la morte del consorte e in cerca di un lavoro per pagare i suoi debiti. È subito balzato all'occhio come la vedova sia ancora interessata a suo cognato e come quest'ultimo sia affezionato ai suoi nipoti che, in un modo o nell'altro, cerca di aiutare. I due rimangono soli a Milano e a casa Conti, dopo la partenza di Marta per New York e in due mesi (da ottobre a dicembre) l'affinità tra loro è cresciuta. Sospettiamo che Beatrice si stia fin troppo affezionando a Vittorio e che in cuor suo covi ancora un certo sentimento per lui... ma Adelaide, che non si lascia sfuggire nulla, è pronta a liberarsi di lei e a fare le veci di Marta, grande assente in questa ultima tranche 2020 di puntate de Il Paradiso delle Signore.

Armando, Agnese e il ritorno di Giuseppe

L'amore l'ha fatto da padrone in casa Amato. Dopo un inizio burrascoso di anno, in cui Agnese ha scoperto la verità sull'assenza di suo marito Giuseppe, la sarta ha decisamente voltato pagina nella quinta stagione della soap. Dopo aver ceduto al corteggiamento di Armando, la buona Agnese ha riaperto il suo cuore e tutto faceva pensare che finalmente potesse vivere la sua storia d'amore con il capo magazziniere. C'erano tutti i presupposti, persino Salvatore si era arreso all'idea che sua madre si rifacesse una vita ma le cose hanno preso una piega diversa. Giuseppe è tornato! I fan de Il Paradiso delle Signore hanno strabuzzato gli occhi nel vedere il signor Amato fare capolino di nuovo nelle trame e quel che è peggio è che l'uomo intende riprendersi sua moglie. Giuseppe ha confessato di non aver mai avuto un'altra famiglia ma di aver finto di averla per salvarsi da altri e molto gravi problemi. Sarà vero? Nessuno sembra credergli se non Rocco ma siamo negli anni '60, il divorzio non è contemplato e una donna come Agnese, legata alla tradizione, non può ignorare il ritorno del marito. Sacrificherà il suo amore per Armando o trionferanno i veri sentimenti?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.