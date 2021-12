Il Paradiso delle Signore: Ecco chi è Gaia Bavaro, Gemma Zanatta della Soap. Vita, carriera e curiosità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è davvero Gemma Zanatta de Il Paradiso delle Signore. Vita, carriera e curiosità su Gaia Bavaro la sua interprete nella Soap.

La Sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore ci ha regalato nuovi e affascinanti personaggi. Tra questi c'è Gemma Zanatta, la futura sorellastra di Stefania, figlia di Veronica la nuova compagna di Ezio Colombo. La ragazza si è subito distinta per il suo indomito – e viziato – caratterino, entrato immediatamente in contrasto con quello più dolce e decisamente più tranquillo della nostra Stefania. Il personaggio di Gemma, ammettiamolo, ha suscitato una certa antipatia tra le fan della bella Stefy e tutto questo è merito della bravura di Gaia Bavaro, l'attrice che da ormai diversi mesi la interpreta. Scopriamo insieme qualcosa in più su questa artista ma anche cosa succederà alla sua Gemma, nelle nuove puntate in arrivo dopo Natale.

Gaia Bavaro è Gemma Zanatta ne Il Paradiso delle Signore

Gaia Bavaro nasce a Milano nel 1994. La sua bellezza, fuori dal comune, la porta farsi strada nel mondo della moda con diverse collaborazioni come ragazza immagine. Bionda naturale – per esigenze di copione la vediamo rossa ne Il Paradiso delle Signore - nel 2015 comincia ufficialmente la sua carriera di modella, che la porta a lavorare con fotografi e make-up artist di tutta Italia. Appassionata di fotografia, di poesia – di racconti brevi per la precisione - e di teatro, nel 2017 comincia a frequentare una scuola di Teatro, che la porta nel 2020, a ottenere un ruolo nel film Security di Peter Kelsom e a entrare nel cast di Dissonanze.

Il suo profilo Instagram è ricco di scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Da quelli che la vedono al mare o in vacanza a quelli invece in non ha “paura” di mostrare tutta la sua fisicità e tutti i suoi evidenti tatuaggi.

Un animo rockettaro - come emerge anche dalle sue magliette – che rende la sua pagina social un vero e proprio portfolio artistico.

Della sua vita privata si sa poco ma – sempre tramite il suo profilo Instagram – possiamo intuire che la Bavaro sia una grande fan di Pulp Fiction, visto che il suo look e precisamente i suoi capelli, ricalcano il taglio della conturbante Mia Wallace.

Il Paradiso delle Signore: Chi è davvero Gemma Zanatta?

Se il profilo di Gaia Bavaro non ci lascia intuire molto su di lei e se le poche informazioni che circolano in rete ci lasciano con la grande curiosità di saperne di più, Gemma sembra invece essere sempre più un libro aperto. Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle andate in onda prima della Pausa Natalizia della Soap, abbiamo capito che dietro alla sua apparente freddezza, si nasconde un grande dolore. Era già chiaro che la giovane Zanatta soffrisse per la perdita del padre ma forse non era ancora così palese quanto ancora non avesse superato il lutto. La preparazione del Presepe ha invece risvegliato in lei – e fatto comprendere a noi – come la scorza dura che si è creata nel tempo, possa essere facilmente scalfita. E di questo sembra essersene accorto anche Marco di Sant'Erasmo, visto il dolce regalo che le ha fatto trovare nel suo armadietto.

Gemma è un personaggio ancora da scoprire. Fredda, distante e a tratti dispotica e viziata, è decisamente molto diversa dalla sua futura sorellastra Stefania, con cui ha instaurato un rapporto di amore-odio, destinato a ritagliarsi uno spazio sempre più grande nelle Trame de Il Paradiso delle Signore.

Triangolo amoroso tra Gemma, Marco e Stefania ne Il Paradiso delle Signore?

Il rapporto di amore e odio tra Gemma e Stefania potrebbe diventare ancora più difficile a causa di Marco. Siamo sicuri che a nessuno sarà sfuggita la reazione della Colombo alla scoperta che anche il Sant'Erasmo ha dovuto affrontare un doloroso lutto durante la sua infanzia. Lo scoprire che l'algido contessino ha un cuore, sembra aver smosso qualcosa nella Colombo e la loro collaborazione potrebbe portare i due ragazzi a mettere da parte i loro dissapori e avvicinarsi sempre di più. Insomma potrebbe succedere che anche la bella figlia di Ezio possa innamorarsi del nipote di Adelaide e diventare così una rivale in amore per Gemma. E se così dovesse succedere, non osiamo immaginare cosa succederà a casa Colombo tra Ezio e Veronica, già messi alla prova dalla presenza – sempre più ingombrante di Gloria!

