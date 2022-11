Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Roberto Landi. Vita e Carriera di Filippo Scarafia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è davvero Roberto Landi il braccio destro di Vittorio Conti e protagonista de Il Paradiso delle Signore, la Soap di Rai1. Conosciamo meglio il suo interprete, l'attore Filippo Scarafia.

Roberto Landi è sicuramente il più caro e fedele amico di Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1. Il Landi è interpretato da Filippo Scarafia, attore italiano classe 1989, tornato a interpretare Roberto dopo diversi anni d'assenza. Il suo personaggio è infatti presente nella prima e seconda stagione, quella in versione fiction serale, de Il Paradiso ed è tornato a varcare le porte del grande magazzino, solo nella sesta stagione, portando con sé grandi novità e dolori del passato.

Il Paradiso delle Signore: chi è Roberto Landi

Chi segue il Paradiso delle Signore dalla prima stagione, quella andata in onda in versione serale nell'ormai lontano 2015, conosce molto bene il personaggio di Landi. Per tutti gli altri – ma sarà sicuramente utile anche per gli affezionati – ecco un piccolo ripasso su chi è il bel Roberto.

Grande amico di Vittorio e suo stretto collaboratore da quanto il Paradiso era diretto da Pietro Mori, Roberto Landi è un pubblicitario molto talentuoso. Il suo lavoro è sempre stato fondamentale per lanciare l'immagine del grande magazzino ed è forse per questo che il suo ritorno dopo molti anni, ha reso così contento il Conti. Roberto aveva lasciato Milano e il suo amico per via di un grande segreto che condiziona tutt'ora la sua vita: è omosessuale. Resosi conto di provare dei forti sentimenti per il suo collega, alla fine della seconda stagione della Fiction, aveva deciso di andarsene ma poi, richiamato dal desiderio di riallacciare i rapporti d'amicizia, ha voluto riprendere il suo posto, in quello stesso studio che lo ha visto crescere insieme a Pietro, Vittorio e a Elsa.

Ed eccolo ricomparire nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ormai diventato soap. La sua presenza, ormai fissa, ha rallegrato Vittorio, distrutto dalla fine del suo matrimonio con Marta e ormai disilluso di essere rimasto solo. L'aver riabbracciato Roberto ha riacceso nel direttore il desiderio di proteggere quel grande magazzino così caro a Mori. La figura del Landi sembra quella di un cavaliere senza corazza. Più di una volta lo abbiamo visto correre in soccorso delle persone a lui care, non ultima Anna Imbriani, di cui ha mantenuto e mantiene tutt'ora tutti i segreti. Anche Gemma ha potuto “approfittare” della sua bontà, quando - lasciato il convento in cui era stata spedita - ha potuto tornare a casa. E sembra che le buone azioni del nostro personaggio non siano destinate a finire qui. Nel suo destino sono però previsti diversi ostacoli. Archiviato il suo amore per Vittorio, Roberto potrebbe innamorarsi di un altro uomo e non è detto che possa essere ricambiato. Secondo gli spoiler – aggiornati a novembre 2022 – la persona che potrebbe fargli battere il cuore è legata a un'altra, da una promessa molto difficile da sciogliere.

Il Paradiso delle Signore: Filippo Scarafia è Roberto Landi

A interpretare il bel Roberto è Filippo Scarafia. Nato ad Arezzo nel 1989, l'attore comincia a manifestare l'amore per la recitazione all'età di 12 anni. Contemporaneamente agli studi al liceo socio-psico-pedagocico, Scarafia prosegue con successo quelli di recitazione, senza mai volerli abbandonare. Dopo aver seguito diversi laboratori propedeutici, decide di cominciare un percorso al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, dopo il quale, nel 2011, debutta sul grande schermo nel ruolo di Marco, nel film Terraferma. Nello stesso anno approda in due serie Rai, Un passo dal Cielo e Cinderella, per poi tornare in Italia – dopo un viaggio studio a New York iniziato nel 2012 – nel 2015 e arrivare a Il Paradiso delle Signore. Nel 2018 è nel cast de L'Amore Strappato di Ricky Tognazzi mentre nel 2021 eccolo tornare nel grande magazzino milanese, ora in versione daily.

Della vita privata di Filippo Scarafia cerchiamo di capire qualcosa da Instagram. Dal suo profilo scopriamo che l'attore è un vero e proprio sportivo. Lo si può infatti vedere impegnato sia in sport acquatici come il surf sia in sport “invernali” come lo sci.

