Il Paradiso delle Signore: Ecco chi è davvero Mirella Vanni. Vita e Carriera sull'attrice Giulia Sangiorgi

Tra i nuovi personaggi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore c’è Mirella Vanni, entrata molto presto nei nostri cuori per la sua particolare – e a tratti molto triste – storia. La Venere, mamma di Michelino, è interpretata dalla giovane e talentuosa attrice Giulia Sangiorgi, di cui vogliamo scoprire qualcosa in più.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi è Mirella Vanni

Cominciamo a parlare del personaggio che Giulia Sangiorgi interpreta ne Il Paradiso delle Signore, ovvero Mirella Vanni. Mirella è entrata a far parte della grande famiglia del grande magazzino, diretto da quest’anno (2024) da Roberto Landi e Marcello Barbieri. La ragazza è stata chiamata al posto di Clara, impegnata con le gare ciclistiche con la squadra francese di Grenoble. Il suo impegno al Paradiso avrebbe dovuto concludersi con il ritorno della Boscolo a Milano e al suo posto come Venere. La Vanni non è però stata licenziata; le sue colleghe - diventate sue sincere amiche – hanno fatto di tutto per convincere Landi a tenerla con loro, arrivando persino a proporre al direttore una diminuzione del loro stipendio, per poter pagare quello della Vanni.

Il bel gesto delle Veneri ha convinto Landi a fare lo sforzo in più per tenere Mirella tra le Veneri anche dopo il ritorno di Clara. La squadra delle commesse è più che mai unita e tutte si sono affezionate al dolce figlio della Vanni, Michelino, che Elvira ha persino allenato per le selezioni dello Zecchino d’Oro.

Il Paradiso delle Signore: Mirella è una ragazza madre

Del personaggio di Mirella colpisce la sua storia e la sua determinazione. La ragazza è stata assunta da Irene, molto intenerita dal fatto che la Vanni sia una ragazza madre. La giovane ha avuto un figlio fuori dal matrimonio ma soprattutto è rimasta da sola a crescerlo. Sia il padre del bambino che i suoi genitori l’hanno abbandonata dopo che la scoperta della sua gravidanza. La giovane è stata accolta nella casa famiglia di Marta e Michelino – il suo piccolino – si è affezionato tantissimo alla Guarnieri, tanto da chiamarla zia Marta. Mirella è stata fondamentale per Elvira. È stata lei infatti ad avere per prima il dubbio che la Gallo fosse incinta e ha fatto in modo che la ragazza non solo mantenesse la calma ma si facesse visitare al più presto da un ginecologo.

Mirella incarna una ragazza moderna, capace di combattere per la propria felicità e di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Sta crescendo da sola suo figlio ed è un’amica sincera per tutte le Veneri ma anche una madre attenta e desiderosa di dare il meglio al suo bambino.

Il Paradiso delle Signore: Giulia Sangiorgi è Mirella Vanni

Mirella è interpretata dalla giovane attrice ferrarese Giulia Sangiorgi. Dopo aver studiato per anni recitazione, l’attrice arriva in TV con Love Dilemma, nel 2017, e continua con Nudes nel 2020, La Porta Rossa 3 nel 2021 con il ruolo di Ksenija Muric, nel 2023 in Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (serie di Sidney Sibilla dedicata agli 883) con il ruolo di Anna e nel 2024 ne Il Paradiso delle Signore e in un episodio di Don Matteo 14. Al cinema invece approda invece nel 2021 con The Boat, per la regia di Alessio Liguori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.