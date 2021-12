Il Paradiso delle Signore: Ecco che cosa è successo nella soap nel 2021 e che cosa succederà nel 2022

Anticipazioni TV

Complotti, misteri, ritorni e passioni nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che sono andate in onda nel corso del 2021. Ricordiamo insieme i momenti salienti della Soap, in attesa delle nuove puntate in arrivo su Rai 1 nel 2022.

Un anno ricco di colpi di scena il 2021 appena trascorso in compagnia de Il Paradiso delle Signore. La Soap, in pausa natalizia, tornerà il 3 gennaio prossimo. Mancano pochi giorni per scoprire come avranno passato le feste i dipendenti del magazzino più lussuoso di Milano, e noi intanto vogliamo ricordare i momenti più importanti vissuti insieme a Vittorio e ai suoi.

Il Paradiso delle Signore: Ecco che cosa è successo nel 2021

Non sarà facile riassumere brevemente quello che è successo nel 2021 a Il Paradiso delle Signore. Numerose sono le vicende che ci hanno appassionato sin dai primi mesi di gennaio, e numerose saranno quelle che lo faranno nel 2022. Abbiamo diviso per argomenti le Trame che ci sono sembrate più significative, benché sappiamo che ogni attimo passato al grande magazzino è stato indimenticabile.

Clelia è incinta e lascia Milano con Luciano!

La storia che più ha attirato la nostra attenzione nei primi mesi del 2021 è stata sicuramente quella che ha visto protagonisti Clelia e Luciano. I due, l'anno precedente, avevano iniziato la loro convivenza non senza problemi. La loro situazione poco consona li ha subito messi in pericolo: le donne benpensanti del quartiere hanno preso di mira la capo-commessa, additandola come una rovina-famiglie. Per la povera Calligaris è stato difficile, soprattutto dopo aver scoperto di aspettare un bambino dal compagno. Purtroppo le malelingue hanno messo con le spalle al muro l'affiatata coppia che, a febbraio, ha deciso di fare le valigie e di partire. In realtà, la giovane aveva avuto l'idea di scappare dalla città e lasciare il Cattaneo per non rovinargli la reputazione. A salvare il loro amore ci ha pensato Silvia: quest'ultima – che aveva aiutato Clelia nella preparazione della sua fuga – ha alla fine deciso di avvertire suo marito e di lasciarlo libero di seguire l'amata.

Gabriella sposa Cosimo, ma lui ha una missione...

Il 2021 ha visto Gabriella e Cosimo sposarsi. La ragazza ha detto "Sì" al suo fidanzato, archiviando una volta per tutte il suo amore per Salvo. Tuttavia, il matrimonio con il Bergamini non è stato rose e fiori per la Rossi: nel corso delle puntate, lui ha scoperto dei dettagli molto piccanti su Adelaide ed Umberto, ed è venuto a sapere del loro coinvolgimento nella morte di Achille Ravasi. Cosimo, deciso ad incastrare i suoi nemici, ha cercato di tendere loro delle trappole... peccato che non sia semplice cogliere in fallo i Guarnieri, e, alla fine – incoraggiato pure da Gabriella – il giovane ha preferito mollare la presa e si è trasferito a Parigi. La stilista lo seguirà qualche mese dopo, e di loro si sentirà parlare solo quando a Milano farà il suo ingresso Flora Gentile Ravasi!

Arriva Flora, la figlia di Achille Ravasi!

A metà anno, ossia più o meno ad inizio Sesta Stagione, ha fatto il suo ingresso un nuovo e avvincente personaggio: Flora. La fanciulla in questione è la figlia di Achille Ravasi, ed è arrivata nel capoluogo lombardo perché suo padre le ha lasciato una cospicua eredità, ed una lettera. La Gentile Ravasi ha dato immediatamente del filo da torcere ad Adelaide. La Contessa non è stata contenta – e non lo è tuttora – del suo arrivo. Cosa vuole l'ereditiera? È pericolosa? Nel corso delle puntate, Flora ha cominciato ad interessarsi al caso della misteriosa dipartita di suo padre – con il quale, ricordiamolo, non aveva alcun rapporto – e l'incontro con Cosimo - tornato da Parigi apposta per parlare con lei - ha cominciato a farle sospettare che il decesso del Ravasi non sia stato un incidente. Nelle ultime puntate, prima di tornare per Natale a New York, ha scoperto che i suoi dubbi sono reali. I Guarnieri hanno davvero ucciso il papà, ma non è tutto come sembra! Intanto, la giovane, nel corso del tempo, ha cominciato a lavorare al Paradiso, prendendo il posto di Gabriella come stilista. Vittorio ha molta stima di lei.

Marcello e Ludovica, una coppia insolita...

Nel corso di quest'anno abbiamo visto nascere una strana coppia, ossia quella formata da Marcello e Ludovica. I due provengono da due realtà in antitesi tra loro. La loro relazione è nata per scherzo, però pian piano i due si sono davvero innamorati l'uno dell'altra. Adelaide li ha inizialmente osteggiato, però alla fine sembra essersi abituata all'idea di vedere la sua pupilla – che l'ha aiutata a liberarsi di Fiorenza Gramini – in compagnia di un cameriere, tanto da invitarla insieme al suo compagno per la cena di Natale. La Contessa, tuttavia, ha sicuramente qualcosa in mente e visto che la Brancia ha intrecciato un'amicizia speciale con Flora, vuole tenerla d'occhio e assicurarsi la sua fedeltà.

Marta e Vittorio, la fine di un amore!

Per Vittorio il 2021 è stato un anno molto difficile. Dopo aver affrontato la lontananza da Marta - partita a New York -, ha dovuto sostenere sua cognata ed i suoi figli dopo la morte di suo fratello. Tra il direttore del grande magazzino e Beatrice è scattato qualcosa, ma il ritorno della moglie del Conti ha rimesso al suo posto quest'ultimo. Il rientro a casa della Guarnieri è però stato breve. È subito stato evidente che tra lei e Vittorio qualcosa fosse cambiato. Marta è presa dal suo lavoro in America e dal fascino di Dante Romagnoli, mentre lui è legato a Milano e al suo Paradiso. Le cose non potevano funzionare tra di loro, e così la Quinta Stagione si è conclusa con la loro definitiva separazione.

Agnese scopre che Giuseppe ha un figlio in Germania...

Anno complicato anche per Agnese. La sarta per quasi tutto il 2021 ha cercato di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio. Religiosa e legata alle tradizioni, l'Amato ha chiuso la sua relazione extra-coniugale con Armando ed è tornata a dedicarsi a suo marito. Giuseppe, d'altro canto, non è più l'uomo di un tempo: nasconde un segreto in Germania: un figlio! Il magazziniere terrà la bocca cucita sino all'ultimo, fino a quando la moglie non scoprirà gli ammanchi nel conto di famiglia e, indagando, verrà a conoscenza del fatto che l'Amato non soltanto le è stato infedele, ha addirittura avuto un bambino con tale Petra, ed in seguito lo ha abbandonato. Delusa, la nostra Agnese ha cacciato il marito di casa, così Giuseppe è tornato dall'amante. La donna ha potuto allora riabbracciare il capo-magazziniere del suo cuore, però purtroppo Tina e Salvatore, ignari della reale motivazione che si cela dietro la partenza del loro papà, li hanno stanati. È solo nelle ultime puntate che l'Amato ha raccontato tutta la verità ai suoi figli, i quali adesso sono finalmente felici di vedere il Ferraris accanto alla loro mamma.

Tina torna a Milano!

Unica nota positiva di questo 2021 turbolento per Agnese, è stato il ritorno di Tina. La cantante ha fatto capolino a casa dei suoi genitori dopo svariati anni di assenza. Purtroppo anche lei ha un segreto da nascondere: ha un problema alle corde vocali e rischia di perdere per sempre la sua splendida voce. La salute dell'Amato ha occupato parecchio spazio nelle Trame de Il Paradiso delle Signore, così come il rapporto speciale che si è creato tra lei e Vittorio. I due hanno quasi ceduto alla passione, interrotti poco prima che potessero darsi un bacio. Nelle ultime puntate i due sono sembrati più distanti e l'artista ha deciso di non operarsi, spaventata all'idea di dover lasciare sola la madre, la quale ha accusato qualche malore.

Torna Ezio, il papà di Stefania...

Ultima - non per importanza -, la storia di Gloria, Stefania ed Ezio. Dopo l'arrivo in città della prima – che si è rivelata essere la mamma della seconda –, ha fatto capolino il terzo, il padre della Colombo. Il Colombo è venuto a sapere che la sua ex moglie, sotto copertura, è tornata a stare vicino alla loro figlia, e questo particolare gli dava pensiero, visto che con lui sono arrivate Veronica e Gemma Zanatta, la sua nuova compagna con la figlia. La Moreau è stata costretta a mettersi da parte, benché ami ancora il coniuge. Nelle ultime puntate, Ezio le ha chiesto di procurargli un certificato di morte, affinché potesse sposare Veronica. Intanto, Stefania, trasferitasi a casa del padre “abbandonando” Irene, ha dovuto combattere contro Gemma, la futura sorellastra. Le due ragazze non potrebbero essere più diverse e tra loro è scattato quell'amore-odio degno di una favola.

Nel corso dell'anno abbiamo visto persino Maria riuscire a conquistare Rocco e fidanzarsi con lui prima della sua partenza per Roma, Dora riavvicinarsi a Nino, Paola restare incinta ed Umberto e Flora pericolosamente vicini, sotto gli occhi attenti e furiosi di Adelaide...

Il Paradiso delle Signore torna il 3 gennaio 2022

Le storie che ci hanno fatto compagnia nel 2021 continueranno a farlo anche nel 2022. Siamo sicuri che qualche nodo verrà al pettine, e che alcune questioni in sospeso verranno finalmente risolte. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda a partire dal 3 gennaio 2022. Innumerevoli interrogativi per un anno che si prevede altrettanto ricco come quello che tra qualche ora ci saluterà.

Il Paradiso delle Signore: Che cosa succederà nel 2022?

Sarà sicuramente un 2022 scoppiettante per Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme che cosa succederà il prossimo anno!

Adelaide prima depone in tribunale e poi fugge!

Le indagini sulla misteriosa morte di Achille Ravasi proseguiranno, ed Adelaide prima si vedrà costretta a deporre davanti ad un giudice, e poi si sentirà costretta a lasciare Villa Guarnieri, facendo perdere le sue tracce per un po' di tempo. Flora non demorderà: una volta rimesso piede a Milano, la giovane cercherà nuovamente di scoprire che cosa sia accaduto al padre, morto in circostanze sospette. La Gentile Ravasi aveva rinunciato a perseguire il suo obiettivo, credendo alle menzogne della Contessa, la quale le aveva raccontato che Achille altri non era che un uomo violento, e fondamentalmente malvagio. La stilista, però, farà in modo che il caso venga riaperto. Quando la di Sant'Erasmo verrà chiamata a testimoniare in tribunale, ci sarà il colpo di scena: in sua difesa si pronuncerà Flora stessa. La fanciulla, invece, metterà nei guai Umberto. L'attrice che interpreta la nobildonna, Vanessa Gravina, in una recente intervista ha parlato di questa inaspettata alleanza: "Flora diventerà una figlioccia per Adelaide, ma nulla è come sembra". In un secondo momento, infatti, Adelaide, sentendosi in difficoltà, avendo la coscienza sporca, si darà alla fuga. La sua assenza durerà per circa un mese. Prima che la sesta stagione de Il Paradiso si concluda - a maggio - la Contessa tornerà.

Torna Sandro: Nessun futuro per Tina e Vittorio...

Tina si è lasciata alle spalle Londra ed il marito, Sandro, il quale l'ha tradita. Per tale ragione, la cantante è di nuovo in Italia, con la sua famiglia. Presto, tuttavia, l'Amato si ritroverà faccia a faccia con il Recalcati. Quest'ultimo potrebbe essere intenzionato a riconquistare la fiducia ed il cuore della ragazza. Tina, dunque, a dispetto di ciò che più di qualcuno aveva ipotizzato, e nonostante i suoi sentimenti, si vedrà costretta ad allontanarsi da colui che le è stato sempre accanto negli ultimi - difficili - periodi, ossia Vittorio. Il direttore del grande magazzino, invece, dopo l'addio di Marta, partita per l'America, s'innamorerà un'altra volta... di chi? Al momento, l'unica cosa che si sa è che si tratta di una donna del suo passato. Tra le ipotesi più gettonate c'è il ritorno di fiamma tra il Conti e Beatrice. Dopotutto, i due hanno già trascorso un piacevole Natale insieme...

Giuseppe è stato ingannato ed implora il perdono di Agnese!

Giuseppe è in Germania, dalla sua seconda famiglia, mentre Agnese è rimasta in Italia, con Armando. Finalmente i figli sanno la verità sul tradimento e sulla doppia vita del padre, e, quindi, hanno dato la loro benedizione alla madre e al capo-magazziniere. Agnese ed il Ferraris sono al settimo cielo, però la loro felicità verrà guastata dal ritorno del fedifrago. A quanto pare, l'Amato tornerà a Milano, intenzionato a chiedere perdono alla moglie. L'uomo, dopotutto, non ha più nessun altro: scoprirà che Petra, l'amante, e Girolamo, l'amico con il quale era in affari, erano in combutta per rubargli del denaro! La sarta potrebbe sorprendere tutti, decidendo di non riaccogliere in casa Giuseppe.

Stefania scopre che sua madre è Gloria?

Stefania non sa che sua madre è viva. La giovane, infatti, è convinta che sia morta. Ezio, determinato a convolare a nozze con Veronica, alla quale ha già fatto la proposta di matrimonio, ha chiesto alla moglie di fornirgli il suo certificato di morte. La Colombo, allora, sarà ancora più convinta del fatto che la mamma sia passata a miglior vita. D'altra parte, la Venere-giornalista potrebbe essere vicina a scoprire la verità: non soltanto la donna che l'ha messa al mondo abita ancora su questa terra, ma ce l'ha avuta accanto per tutto questo tempo. Nel momento in cui Gloria preparerà dei sacchetti, a Stefania riaffiorerà un ricordo d'infanzia: riconoscerà il profumo di sandalo, lo stesso che utilizzava la madre quando era una bambina. Inoltre, la Colombo potrebbe rendersi conto che la Moreau è in possesso del falso documento che attesta il decesso della mamma... La Venere potrebbe essere sul punto di soffrire le pene dell'inferno, conscia delle bugie che le hanno rifilato i genitori. Persino per la compagna di Ezio le cose si faranno difficili: il promesso sposo risulta essere già il marito di qualcun'altra, che è viva e vegeta... e che potrebbe essere ancora innamorata del Colombo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.