Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'8 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'8 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 8 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 8 febbraio 2021 - Luciano e Clelia hanno lasciato per sempre Milano e Vittorio informa le Veneri di questa grande novità. Il Conti decide che per il momento la nuova capo commessa sarà Dora. Intanto Silvia è molto dispiaciuta per come sono andate le cose ma la zia Ernesta è accanto a lei per supportarla. Al Paradiso giunge Anna, la cugina di Gabriella. La ragazza è arrivata per aiutare la Rossi negli ultimi preparativi per il matrimonio ma si accorge subito che qualcosa non va. Tra la sposa e Salvatore c'è qualcosa di irrisolto. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'8 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 8 febbraio 2021 alle 20.45 - mentre Lara continua a tessere le sue subdole trame, Franco indaga su Nunzio. Il Boschi tiene d'occhio il ragazzo con molta discrezione ed è convinto che qualcosa di molto losco, lo abbia spinto a tornare a Napoli. Intanto proprio il Cammarota comincia a stringere un'amicizia con Samuel, il nuovo inquilino di Palazzo Palladini. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

