Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'8 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'8 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 8 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 8 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 8 dicembre 2020 - Marcello ha mancato un appuntamento con Roberta e la ragazza è furiosa con lui. Il Barbieri, per nascondere il patto con il Mantovano, è costretto a inventarsi una bugia. Intanto Stefania riferisce a Silvia di aver visto Federico in compagnia della sua nuova famiglia. La Cattaneo, con il cuore a pezzi e convinta di essere stata tagliata fuori dalla vita del figlio, si sente male. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'8 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 8 dicembre 2020 - Niko è sconvolto per quello che è successo a Jimmy e non riesce a perdonarsi. Giulia e Renato non sanno se credere al loro figlio mentre Vittorio salva ancora una volta Patrizio. Il Del Bue impedisce all'amico di rivelare a Rossella il suo segreto. Intanto Cotugno, ormai diventato un aspirante latin lover, si trova a dover affrontare Bice e Sergio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

