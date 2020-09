Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'8 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi dell'8 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 8 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 8 settembre 2020 - Luciano cerca di restituire a Clelia i soldi per l'operazione di Federico. La capo commessa si sente però in colpa per averlo ingannato e comincia a tradire un certo nervosismo. Intanto Umberto è in pena per Adelaide e condivide la sua angoscia con Marta e Vittorio. Laura dà invece preziosi consigli a Salvatore per sfruttare al meglio il passaggio del corteo del Primo Maggio davanti al suo bar mentre Marcello approfitta della freddezza che Federico dimostra nei confronti di Roberta, per avvicinarsi sempre di più alla Pellegrino. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 8 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 8 settembre 2020 - Renato e Giulia non sanno come comportarsi con Niko dopo quanto gli è accaduto. Il poverino è distrutto e sembra che nulla riesca a fargli tornare il sorriso. Intanto Diego sta cercando un nuovo impiego e si trova a confrontarsi con il mondo dei rider. Con l'aiuto di Michele e della Radio, ha un'idea brillante per fare qualche soldo. Intanto la relazione di Viola ed Eugenio risente dell'ennesimo scossone. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

