Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'12 agosto 2020

Anticipazioni e Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 12 agosto 2020

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - mercoledì 12 agosto 2020 - a Villa Guarnieri, Ravasi, con un regalo molto pregiato, riesce a sedurre Adelaide, sotto lo sguardo impotente di Umberto. Marina accetta un invito al cinema da parte di Rocco che cerca di fare breccia nel cuore della ragazza. Intanto Angela riesce ad avere notizie di suo figlio, ma scopre che non potrà mai rivederlo perché è stato adottato e si apre con Riccardo, l'unica persona in grado di comprendere il suo dolore. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 12 agosto 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – mercoledì 12 agosto 2020 –Irene ha un piccolo incidente, che farà emergere tutto il rancore e la gelosia di Filippo per Serena. Nel frattempo Nunzia si rifiuta di nascondere ancora Mariano mentre Eugenio non riesce a smettere di pensare al ricatto di Alberto. Intanto Rossella, già turbata per quanto successo al Caffè Vulcano, verrà messa nuovamente alla prova in ospedale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

