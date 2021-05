Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'11 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di martedì 11 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 11 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 11 maggio 2021 - Agnese capisce che c'è qualcosa che non va. Salvatore e Armando le nascondono di sicuro qualcosa e vuole scoprire cosa i due stanno tramando. La sarta riesce a estorcere al figlio una confessione. Salvo le rivela dei problemi di Marcello e le confessa di aver escogitato un piano per far fuggire il suo socio da Milano. Intanto Cosimo, dopo essersi scusato con Salvatore, chiede perdono anche a Umberto dimostrando a Gabriella di voler cambiare e risolvere questa terribile situazione in cui si è cacciato. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'11 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 11 maggio 2021 - Franco continua imperterrito con le sue indagini e la sua tenacia sembra ripagarlo con nuove e interessanti scoperte. Intanto emergono i veri piani di Ferri per il destino dei Cantieri mentre Alberto cade nello sconforto, ormai convinto che Clara non gli concederà più alcuna possibilità. Intanto l'inaspettato ritorno di fiamma tra Cerri e Sarti porta la famiglia Giordano ad affrontare nuovi scompigli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

