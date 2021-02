Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'11 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 11 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 11 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 11 febbraio 2021 - Federico ha convinto Umberto a lasciare che Ludovica partecipi alle nozze di Cosimo e Gabriella. Adelaide è sconvolta dalla novità. Intanto Salvatore è pronto a fare un gesto estremo pur di impedire che la Rossi si sposi. Pietro invece invita Stefania a uscire e la ragazza accetta. Il Conti ignora però che la Colombo abbia accettato solo per far ingelosire Federico. Intanto a casa Guarnieri, la presenza sempre più assidua del giovane Cattaneo comincia a portare qualche squilibrio in famiglia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'11 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 11 febbraio 2021 alle 20.45 - Clara non ha nessuna intenzione di partecipare all'evento di gala che si terrà al Circolo. Serena cerca di convincerla a cambiare idea e a stare al fianco di Alberto, come sua compagna. Intanto cominciano a farsi sentire le conseguenze dell'intervista rilasciata da Silvia in radio. Tra la Graziani e Michele c'è ormai un solco invalicabile. Intanto Cerri cerca di fare pace con Sarti. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

