Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'11 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 11 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 11 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 11 gennaio 2021 - Salvatore è convinto che le cose con Gabriella sarebbero andate diversamente se lei avesse letto la lettera che Agnese ha nascosto e in lui si riaccende la speranza, nonostante Marcello e Laura cerchino di fargli capire che le cose non stanno così. Per Beatrice è il primo giorno come assistente di Luciano al Paradiso e come studentessa alle scuole serali di ragioneria. Il doppio gioco di Umberto è subito scoperto da Arturo Bergamini mentre Adelaide riceve una confidenza che la preoccupa ancora di più... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 gennaio 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 11 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 11 gennaio 2021 - I buoni propositi che animano Filippo nei confronti di Leonardo potrebbero non essere visti di buon occhio da qualcuno e causargli problemi. Alberto sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single, ma Giulia potrebbe rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara. Le disavventure di Cerruti continuano con risvolti imprevisti ed esilaranti. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 gennaio 2021