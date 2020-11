Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi dell'11 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 11 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 11 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 11 novembre 2020 - Gabriella, Roberta e Laura sono sotto pressione: ciascuna ha un sogno da coronare ma devono lavorare sodo. E dovrà impegnarsi anche Pietro che d'ora in poi, sotto la guida di Vittorio, oltre a frequentare il liceo, affiancherà Rocco come magazziniere al Paradiso e risponderà direttamente ad Armando del suo lavoro. Adelaide inizia ad avere sospetti sull'attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un'offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo e inizia ad avere difficoltà con le consegne. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'11 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 11 novembre 2020 - Clara continua a dimostrargli il proprio amore ma Alberto sembra in procinto di iniziare una nuova vita che pare perfetta per lui. Serena apre finalmente gli occhi su Leonardo e, grazie all'aiuto delle amiche, affronta con successo le difficoltà che lui le ha creato. Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subita. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

