Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi dell'11 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 11 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 11 settembre 2020 - Luciano scopre che Clelia gli ha mentito e comincia a dubitare anche della donna di cui ha, da sempre, avuto fiducia. Marcello si dichiara nuovamente a Roberta mentre Federico vuole recuperare il suo rapporto con la Pellegrino. La ragazza ha però bisogno di tempo per pensare a cosa prova davvero per i due ragazzi. Salvatore assiste alla dichiarazione d'amore di Cosimo a Gabriella mentre Marta trova una neonata abbandonata davanti al Paradiso. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopri tutte le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 settembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata dell'11 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 11 settembre 2020 - Viola ha intenzione di lasciare Napoli ed è tutto pronto per la sua partenza. Eugenio, scoperta la decisione della moglie, cerca di parlarle ma lei è troppo ferita anche solo per ascoltarlo. A quel punto il Nicotera tenta in ogni modo di riconquistarla. Intanto Marina e Fabrizio incontrano Roberto a un pranzo di lavoro. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopri tutte le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 all'11 settembre 2020