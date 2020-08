Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 11 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 11 agosto 2020

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - martedì 11 agosto 2020 - Marcello e Roberta sospettano che Angela stia nascondendo qualcosa. Rocco, incoraggiato da Armando e deciso a conquistare Marina senza ricorrere a sotterfugi, le rivela che tra lui e Irene c'era un patto studiato per farla ingelosire. Salvatore, invece, comincia a non sopportare che Gabriella lavori a stretto contatto con Cosimo. Marta confida a Vittorio e al fratello i suoi dubbi su Ravasi che, pur mostrandosi degno di fiducia agli occhi di Adelaide, utilizza i soldi delle Brancia per i suoi interessi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 agosto 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 11 agosto 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – martedì 11 agosto 2020 – scopriamo come si risolverà il faccia a faccia fra Alberto ed Eugenio. Intanto, un impedimento di Silvia fornirà l'occasione a Rossella e Alex per collaborare. Sarà un modo per smussare le loro recenti tensioni o per amplificarle? Guido e Mariella si cimenteranno invece nel ruolo di novelli Cupido in favore dell'impacciato Cotugno. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 agosto 2020