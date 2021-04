Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'1 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'1 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 1° aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1° aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 1°aprile 2021 - Maria è pronta per l'intervista pomeridiana a Il Paradiso. Federico si è proposto di aiutarla nella preparazione all'incontro con la giornalista mentre le Veneri si impegnano a trovarle un abito che renda giustizia alla sua bellezza e la faccia apparire al meglio. Fiorenza, a conoscenza del segreto di Marta e Dante, tiene in scacco Adelaide. La Contessa è però stanca di sottostare alle regole della Gramini e decide di ribellarsi. È però consapevole che potrebbe mettere a rischio la reputazione della sua famiglia. Sofia è furiosa a causa della discussione con Giuseppe. La Galbiati si confida con Marcello e gli racconta della sua lite con l'Amato. La ragazza decide di lasciare il laboratorio di pasticceria. Ludovica è sempre più presa da Marcello e per dimostrargli quanto ci tiene fa un gesto completamente inaspettato e spiazzante. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata dell'1 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 1°aprile - Clara è sconvolta. Mentre è in compagnia di Marika, riceve una notizia spiazzante e che la fa sprofondare in piena crisi. Barbara intanto sta facendo di tutto per rovinare la relazione tra la Curcio e Alberto. La Filangeri spinge il Palladini a lasciare Clara e a sbarazzarsi di lei. Silvia è molto felice che Michele abbia accettato di passare la Pasqua con lei a Indica. Ma poco prima della partenza, il Saviani riceve una proposta di lavoro che rischia di rimettere in discussione tutto. Renato è alle prese con Irene, Bianca e Jimmy. Il Poggi non riesce a gestire tutti e tre i bambini insieme e decide di chiedere aiuto a Niko. Peccato però che raggiunga il figlio in ufficio, innervosendo l'avvocato. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

