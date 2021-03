Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'1 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'1 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 1° marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 1°marzo 2021 - Irene ha dovuto cedere il suo ruolo da capo commessa. Gloria Moreau ha preso il suo posto e le Veneri si abituano subito alla sua presenza. Vittorio non sa se appoggiare o meno la collezione british di Gabriella ma la stilista è determinata a far valere le sue ragioni. Intanto Rocco e Maria sono sempre più vicini e Irene brucia di rabbia. Giuseppe ha ottenuto il lavoro al Paradiso e tra lui e Armando scattano le prime scintille. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'1 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - 1° marzo 2021 - Franco è costretto a chiedere aiuto a Roberto. Solo il Ferri è infatti in grado di recuperare – e subito - il denaro necessario a saldare il debito del Cammarota. Intanto Patrizio e Clara si sono scambiati un focoso bacio e questo comincia a creare problemi. Jimmy invece vuole a tutti i costi che Niko contatti Susanna. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

