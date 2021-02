Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'1 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'1 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 1° febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 1 febbraio 2021, in onda alle 15.55 - il week – end a casa Conti è passato in allegria grazie alla piccola Serena. Clelia e Luciano invece stanno vivendo in un incubo. La gravidanza della Calligaris ha causato uno scandalo e zia Ernesta pensa che l'unica soluzione per mettere a tacere le voci, sia che Luciano torni a casa. A scuola, Carletto è vittima di bullismo mentre al Paradiso si pensa a San Valentino. Gabriella mostra entusiasta il modello del suo abito da sposa. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata dell'1 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 1 febbraio 2021 - Giulia capisce che l'aggressore di Silvia è il fratello di Thea, la donna extracomunitaria che sta aiutando. Niko cerca di convincere sua madre a non rivelare a nessuno questo particolare, in modo da non mettere in difficoltà il suo lavoro da avvocato. Intanto Angela si chiede perché Nunzio sia tornato così improvvisamente a Napoli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

