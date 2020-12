Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell' 1 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi dell'1 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 1° dicembre novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 1 dicembre 2020 - Armando è preoccupato per Marcello. Il capo magazziniere è insospettito dal nervosismo del Barbieri, profondamente turbato dall'incontro con il Mantovano. Intanto Luciano, grazie all'intervento di Vittorio, riesce a chiarirsi con Federico. Il ragazzo non è però ancora disposto a perdonare sua madre. Al Paradiso invece procedono i preparativi per l'evento in onore di Sant'Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell'apicoltura. Pietro e Rocco hanno il compito di costruire un'urna a forma di arnia mentre Laura dovrà realizzare delle caramelle al miele. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 1 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 1 dicembre 2020 - Marina non si perde d'animo e affronta con coraggio e con spirito combattivo la situazione disastrosa che si è creata ai Cantieri. Ferri e Laura gongolano e continuano a tessere la tela delle loro trame alle sue spalle. Fabrizio invece depone le armi. Clara continua a pressare Alberto con la richiesta di convivenza e il Palladini comincia a esserne stanco. Una sorpresa lo porterà a riflettere sul da farsi e a rivedere completamente i suoi programmi. Renato tenta di consolare la piccola Bianca, spaventata dalla partenza dei suoi genitori. Per calmarla le farà una promessa che porterà però disagi in famiglia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

