Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 9 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 9 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 9 marzo 2021 - Vittorio corre ai ripari. Il Conti farà di tutto per salvare il Paradiso dallo scandalo che rischia di fargli perdere prestigio. Ad aiutarlo ci sono Umberto e Federico, fedelissimi suoi alleati. Intanto Adelaide convince Ludovica a rimanere a Milano e a non partire per Parigi. La Contessa ha dei progetti importanti da proporre alla ragazza. Armando invece soffre per l'addio di Agnese mentre Giuseppe, tronfio, ha trovato chi potrà fare da guardiano notturno alla caffetteria di Salvatore. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 9 marzo - Rossella si impegna a riscrivere tutta la sua tesi. La ragazza non ha tempo da perdere ma purtroppo non sa che Ilaria sta per tornare alla carica. Patrizio e Clara non riescono a mettere un freno alla loro passione mentre Roberto si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano fatti casuali. Qualcuno sta sabotando il suo lavoro. Niko e Susanna sembrano aver ritrovato la loro sintonia e Jimmy fantastica che i due possano tornare insieme. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

