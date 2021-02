Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 9 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 9 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 9 febbraio 2021 - Irene è molto delusa dalla scelta di Vittorio di dare a Dora il ruolo di capo commessa. Rocco cerca di rasserenarla e la invita a cambiare atteggiamento nei confronti delle sue colleghe e di dimostrarsi più disponibile. Ludovica è sempre più incuriosita da Federico e dallo strano ascendente che il ragazzo sembra avere su Umberto. Armando vuole provare la “panchina dell'amore”. Per farlo decide di incidere la sua storia e di raccontare il suo amore per Agnese. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 9 febbraio 2021 alle 20.45 - Silvia è molto delusa. Michele non le dà alcun sostegno e la polizia ha tradito le sue aspettative. La Graziani decide quindi di ricorrere ad altri metodi per essere ascoltata. Questo la spingerà a prendere un'inattesa e sconvolgente decisione. Nunzio è sempre più con le spalle al muro. Il ragazzo realizza che non riuscirà a saldare i suoi debiti in fretta. Purtroppo la situazione in cui si è cacciato potrebbe mettere in pericolo una persona a lui molto cara. Intanto Raffaele fa una proposta di lavoro a Diego. Il giovane prende però tempo prima di rispondergli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

