Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 9 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 9 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 9 dicembre 2020 - Laura è curiosa di sapere da Salvatore se ci sono delle novità riguardo alla scelta del sostituto di Marcello. La ragazza scopre, con grande sorpresa, che – contrariamente agli accordi presi con l'Amato – il socio sta cercando un cameriere e non una cameriera. Il giudice designato per la sentenza di Pietro esprime un giudizio che rischia di cambiare per sempre la vita della famiglia Conti. Il giovane Pietro chiede allo zio di poter continuare a lavorare al Paradiso dopo la scuola e Vittorio propone a Beatrice di andare a vivere con loro. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 9 dicembre 2020 - grandi delusioni per Marina. Dopo il mancato pagamento della seconda rata da parte di Menkov, i Cantieri sono sull'orlo della bancarotta. Marina sta tentando il tutto e per tutto ma anche il suo viaggio a Montecarlo, non ha portato alcun risultato. Nessuno vuole acquistare il super-yacht. Intanto Fabrizio prende una clamorosa decisione mentre Ornella cerca di convincere Niko a sottoporsi al test tossicologico. Cotugno e Massaro invece si trovano faccia a faccia davanti a Bice. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

