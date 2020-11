Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 9 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 9 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 9 novembre 2020 - Stefania ha permesso a Vittorio e Luciano di scoprire chi fosse il ladro del Paradiso. Grazie ai sospetti della Columbo – che si è guadagnata l'assunzione - il dottor Conti ha capito che, a rubare il denaro dalla cassa, è stato suo nipote Pietro. Intanto Umberto non smette di coinvolgere Federico nei suoi affari ogni qualvolta gli si presenta l'occasione e Adelaide, sospettosa, trova eccessivo il comportamento del cognato. Irene invece sta mantenendo la sua promessa e mette in atto un piano per avvicinare il Cattaneo a Stefania. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 9 novembre 2020 - Marina e Fabrizio devono trovare una soluzione per risolvere i problemi di liquidità dei Cantieri ma Roberto ha in mente una mossa che potrebbe mandarli definitivamente ko. Il Ferri ha infatti un asso nella manica. Serena intanto si organizza per raggiungere Filippo a Tenerife mentre Niko, tormentato dal padre, fa un incontro sgradito. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

