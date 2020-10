Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 9 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 9 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 9 ottobre 2020 - Riccardo ha scoperto l'inganno di Ludovica ma non potrà vivere il suo amore con Nicoletta fino a quando la Sacra Rota non avrà annullato le nozze. Per questo motivo i due decidono di lasciare Milano e di andare a vivere a Parigi con la loro Margherita. Umberto e inaspettatamente pure Adelaide li appoggiano. Luciano si chiarisce finalmente con Federico, che tenta ancora una volta di convincere il padre a lasciare Clelia. Intanto Armando si lascia andare e comincia a corteggiare Agnese. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 9 ottobre 2020 - tra Serena e Filippo le cose sembrano andare meglio. Un gran sollievo per la Cirillo. Leonardo però ribalta la situazione e mette di nuovo in crisi Serena. Roberto continua a tessere il suo piano contro Marina ma la Giordano capisce che dietro l'ostilità di Tortora c'è lo zampino di Ferri. Silvia tenta ancora una volta di riportare la serenità al Vulcano ma qualcuno arriverà prima di lei. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

