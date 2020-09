Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 9 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 9 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 9 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 9 settembre 2020 - Roberta si prepara ad affrontare un esame molto difficile e tutte le sue amiche sono vicine a lei per incoraggiarla. Intanto Federico torna dalla Svizzera e a sorpresa... sulle sue gambe. Armando invece si rifiuta di partecipare alla vendita di beneficenza organizzata da Don Saverio al Paradiso e né Vittorio né Agnese riescono a convincerlo. A Villa Guarnieri infine, arriva un telegramma da Adelaide, in viaggio di nozze ma Umberto sembra notare qualcosa che non va e non riesce a calmare la sua preoccupazione per la cognata. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopri tutte le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 settembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 9 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 9 settembre 2020 - Viola non riesce a mettere da parte l'astio per Eugenio e la tensione – ora che Niko e Susanna non si sono sposati – si taglia con il coltello. Distensione invece in casa Sartori. Un imprevisto impedisce a Serena di partecipare alla recita della figlia e a sorpresa, Irene e Filippo riescono a trovare un modo per permetterle comunque di assistere allo spettacolo. La Cirillo è molto felice e forse potrebbe tornare il sereno tra lei e il suo ex marito. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopri tutte le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 all'11 settembre 2020