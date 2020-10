Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 8 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 8 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 8 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 8 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 8 ottobre 2020 - Gabriella accetta l'anello di fidanzamento di Cosimo e riesce anche a parlare con Salvatore. Intanto Umberto e Adelaide, finalmente insieme rientrano in Italia, giusto in tempo per il matrimonio di Riccardo e Ludovica. Le nozze sembrano andare per il verso giusto ma a un certo punto il Guarnieri scopre la verità su sua moglie: la Brancia non è incinta e lo ha ingannato. Riccardo potrà finalmente vivere in libertà il suo amore per Nicoletta? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 8 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 8 ottobre 2020 - Roberto continua a tramare contro Marina e Fabrizio, desideroso di separarli una volta per tutte. Purtroppo per lui però, un imprevisto potrebbe scombinare i suoi programmi. Intanto Jimmy ritrova la serenità al campo – scuola mentre Niko e Susanna sembrano essere riusciti a trovare un modo per riavvicinarsi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre 2020