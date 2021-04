Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 7 aprile 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 7 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 7 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 7 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 7 aprile 2021 - Gabriella decide di rivelare a Cosimo quanto scoperto su suo padre ma l'improvvisa morte di Delfina, la madre del Bergamini, le fa cambiare idea. Dora si innamora di un cliente. Per la Venere è un colpo di fulmine ma l'amore sarà ricambiato? Salvatore ha concesso al padre il prestito. Ora l'Amato ha i soldi necessari per mettere in pratica il suo terribile piano. Intanto le Veneri hanno trovato il nome giusto per il club che sosterrà i ciclisti del Paradiso. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 7 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 7 aprile - c'è sempre più confusione nella mente di Patrizio. Il Giordano è sempre più combattuto tra Rossella e Clara. Intanto la Curcio deve lottare per ritrovare Federico. Disperata chiede aiuto a Giulia per convincere Alberto a desistere dai suoi folli propositi. Michele e Silvia si lasciano andare e sembrano finalmente aver ritrovato l'armonia. Guido è molto preoccupato per Vittorio. Il ragazzo, dopo l'addio di Alex, si sta sempre più isolando ma Mariella ha un annuncio importante da fare e spiazzerà tutti! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 aprile 2021