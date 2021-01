Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 7 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 7 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 7 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 7 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 7 gennaio 2021 - mentre le Veneri si accorgono della sempre più forte affinità tra Rocco e Irene, Clelia si offre di aiutare Beatrice nella ricerca del suo nuovo abito: la donna sta infatti per iniziare la scuola serale di ragioneria. Nel frattempo Marcello si ritrova nuovamente vittima delle minacce del Mantovano, ma Ludovica, vedendoli in Caffetteria, decide di entrare. Intanto il padre di Cosimo, Arturo Bergamini, decide di invitare i Guarnieri alle nozze del figlio così da poter sfruttare la situazione per proporre a Umberto un affare riguardante il campo immobiliare: è la stessa truffa messa in atto tempo addietro da Achille Ravasi! Gabriella vorrebbe invece notizie da Salvatore riguardo la sua partecipazione al matrimonio, ma l'Amato cerca di prendere tempo: è ancora troppo turbato dalla verità scoperta riguardo la lettera e decide di chiedere aiuto Marcello. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 7 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 7 gennaio 2021 - Leonardo, che sta sempre peggio, chiede aiuto a Filippo e Serena. Intanto, Marina sta per partire insieme a Fabrizio e vedremo i due rivivere “il film” della loro storia d’amore. Alex sembra aver ricevuto un’interessante proposta di lavoro, che però potrebbe costringerla a lasciare Napoli. La giovane Parisi decide allora di parlarne con Vittorio ma il Del Bue è troppo preso da se stesso per ascoltarla. Ci penserà Patrizio a intervenire! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

