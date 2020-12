Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 7 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 7 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 7 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 7 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 7 dicembre 2020 - Armando si offre di accompagnare Agnese alla scoperta del "Oh bej Oh Bej", il mercatino tipico del periodo natalizio milanese. Il capo magazziniere ne approfitterà per chiedere alla donna di rendere pubblica la loro relazione e di dirlo a Rocco e Salvatore. Federico comincia a sentirsi molto a suo agio con la sua nuova famiglia, composta da Luciano, Clelia e Carletto. Il ragazzo non si unisce a loro per andare al mercatino ma li raggiunge al cinema. È là che Stefania lo vede! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 7 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 7 dicembre 2020 - Niko deve affrontare l'ira dei suoi genitori, dopo che questi hanno scoperto delle pasticche da lui nascoste. Vittorio cerca di convincere Patrizio a non raccontare a Rossella della sua scappatella con Ilaria mentre Guido tenta di tranquillizzare Sergio riguardo alla fedeltà di Bice. La donna però non intende smettere di vendicarsi e anzi continua con i suoi progetti bellicosi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

