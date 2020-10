Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 7 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 7 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 7 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 7 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 7 ottobre 2020 - Nicoletta confessa a Silvia di essere ancora innamorata di Riccardo e di non riuscire a stargli lontano nonostante il suo amato stia per sposarsi e per avere un altro figlio. Intanto Roberta, dopo la rottura con Federico, si avvicina molto a Marcello, che la ricopre di mille attenzioni. Intanto Rocco affronta la licenza elementare mentre Ludovica confessa a sua madre la verità sulla sua finta gravidanza. Flavia, pur in disaccordo, promette alla ragazza di starle accanto. Agnese invece scopre l'anello che Cosimo ha regalato a Gabriella e ne parla con Salvatore. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 7 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 7 ottobre 2020 - il piccolo Jimmy è stato preso di mira da alcuni bulletti, che non smettono di tormentarlo. L'intervento di Bianca, che riuscirà a difenderlo, spingerà Niko a rimettere in discussione il suo comportamento con Susanna e lo spingerà a riaprire il suo cuore con la sua ex fidanzata. Intanto al Vulcano l'atmosfera si fa tesa e si spera che l'intervento di Silvia sia servito a smussare le tensioni tra Patrizio, Alex e Samuel. Guido e Cerruti, dopo aver avuto la conferma che Cinzia è la nuova inquilina di casa Cotugno, provano ad aprire gli occhi al loro collega. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

