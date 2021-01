Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 6 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 6 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 6 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 6 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 6 gennaio 2021 - Rocco scopre finalmente che le stranezze avvenute ultimamente in magazzino, sono a causa di Irene. La giovane infatti, dopo la lite con il padre, sembra essersi stabilita proprio nel magazzino. Dopo un confronto, la ragazza riesce a convincere Rocco a mantenere il suo segreto. Nel frattempo, mentre Clelia e Luciano vorrebbero uscire allo scoperto una volta per tutte, Armando sconvolge il ragioniere con una proposta: vuole rendere ancora più seria la questione del ciclismo fondando una vera e propria squadra targata Paradiso! Intanto, scoperto che la lettera scritta tempo fa per Gabriella non è mai arrivata a destinazione, Salvatore inizia a sospettare che Agnese possa esserne la responsabile. Per scoprire la verità, l'Amato decide di fare qualche domanda a Rosalia. Nel frattempo Gabriella e Cosimo decidono di invitare Salvatore al loro matrimonio. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 6 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 6 gennaio 2021 - Marina decide di lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, ma un incontro inaspettato scatena in lei un desiderio di vendetta. Nel frattempo, nonostante Raffaele non sia d'accordo, Diego decide di portare avanti il suo progetto imprenditoriale, ma reperire le risorse economiche necessarie si rivelerà una sfida più ardua del previsto! Intanto, mentre Vittorio vive momenti di grande crisi, Alex riceve un’inattesa proposta. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

