Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 6 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 6 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 6 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 6 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 6 novembre 2020 - al Paradiso si respira una brutta aria. Dopo l'arrivo di una cliente furiosa per essere stata derubata, Luciano si accorge che nella cassa mancano dei soldi. Il Cattaneo insieme alla Calligaris, interroga le Veneri, sconvolgente da quanto accaduto. Stefania sembra saperne più di quanto sembri e, vinte le sue paure, decide di parlare a Vittorio dei suoi sospetti. Intanto Maria cerca di rivelare a Rocco i suoi sentimenti ma Irene rovina il momento. Agnese invece non riesce a lasciarsi andare con Armando, nonostante cresca il sentimento tra loro. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 6 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 6 novembre 2020 - poco prima che Serena riesca a rivelare i suoi sentimenti a Filippo, un nuovo e duro confronto con Leonardo mette la Cirillo in un angolo. Serena si sente in colpa e comincia a pensare di aver perso per sempre l'occasione di rivelare al suo ex marito quello che prova veramente. Renato chiede a Franco di parlare con Niko, affinché lo convinca a non lasciare lo Studio Navarra. Intanto tra Silvia e Michele aumenta la distanza e il Savani si sente in colpa per non aver protetto la moglie. Alex, costretta a gestire il Vulcano, tira fuori un bel caratterino. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

