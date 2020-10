Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 6 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 6 ottobre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 5 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 6 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 6 ottobre 2020 - Gabriella confessa a Roberta di essere stata in procinto di baciare Cosimo. Riccardo riceve la telefonata di Umberto che tornerà presto con Adelaide dall'America e informa anche Marta e Vittorio, che nel frattempo sta preparando una sorpresa per la moglie. Flavia Brancia arriva a Milano in vista del matrimonio di Ludovica e si presenta a casa Cattaneo per intimare a Silvia di tenere lontana la figlia dal suo futuro genero. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con l'amico Riccardo, che lo perdona... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 6 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 6 ottobre 2020 - mentre Niko è sempre più preso da sé stesso e dalla propria crisi, Angela scopre che il piccolo Jimmy sta vivendo un dramma segreto. Alex e Samuel si ribellano al dispotismo di Patrizio ma la cosa avrà conseguenze anche per loro. Convinto che Cotugno gli abbia mentito su Cinzia, Guido comincia a chiedersi chi sia veramente il suo collega. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre 2020