Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 5 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 5 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 5 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 5 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 5 novembre 2020 - Agnese è furiosa con Rocco. Il ragazzo ha deciso di gareggiare nella squadra di Armando, voltando le spalle a Don Saverio. Il giovane deve comunque rinunciare alla gara per via di un infortunio. Intanto Gabriella propone a Vittorio di disegnare una linea esclusiva per la Gramini ma il Conti non è d'accordo. Stefania fa una buona vendita nel grande magazzino ed è sicura che questo le permetterà di essere assunta. Ma una cliente, poco dopo, si presenta al Paradiso dicendo di essere stata derubata. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 5 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 5 novembre 2020 - Silvia è sempre più strana. La Graziani non ha ancora superato lo shock e nasconde un segreto che nessuno deve sapere, neanche il povero Michele. Ma questo rischia di mettere davvero in pericolo la loro relazione. Intanto Serena vuole parlare con Filippo per rivelargli i suoi sentimenti ma Leonardo rischia di mandare a monte i suoi piani. Intanto si riaccende lo scontro al Vulcano mentre Alberto e la vecchia amica della famiglia Palladini, decidono sul da farsi. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

