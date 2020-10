Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 5 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 5 ottobre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 5 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 5 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 5 ottobre 2020 - Roberta chiede a Gabriella come mai ancora non si sia lasciata andare con Cosimo, che invece con lei si è sbilanciato molto. Nicoletta, tornata a Milano, va al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello e Salvatore hanno delle grane burocratiche con la questione dei permessi per aprire la caffetteria di sera e Armando si offre di aiutarli. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 ottobre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 5 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 5 ottobre 2020 - mentre Renato è sempre più preoccupato per Niko, che sembra volersi stordire per allontanare il malessere, Jimmy ha dei problemi con dei bulli. Le scintille al Vulcano tra Patrizio, Alex e Samuel diventano sempre più Incandescenti. Deciso a capire cosa stia succedendo al collega Cotugno, Guido si avvicina a un passo dalla verità. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre 2020