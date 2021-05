Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 4 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di martedì 4 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 4 maggio 2021 - Marcello è in pericolo. Il Barbieri sente di avere il destino ormai segnato l'aspetta la prigione. Il ragazzo decide di non rivelare a Ludovica la sua enorme preoccupazione. Non vuole allarmarla più del dovuto, non dopo quello che lei sta facendo per lui. Intanto Maria affronta Irene e le rivela di sapere tutto su lei e Rocco. Quest'ultimo, deluso dal comportamento della bella Puglisi e sempre più geloso di lei, chiede alla Cipriani di aiutarlo a riconquistarla ma non sarà per nulla facile. La ragazza è decisa a prendersi la sua rivincita. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 4 maggio 2021 - Franco continua le sue indagini su Abbate ma le cose potrebbero andare molto male per super Boschi. Intanto Roberto si deve districare tra mille problemi e Lara tenta di supportarlo senza successo. Patrizio invece capisce di dover fare chiarezza nel suo cuore ma per il giovane non è certo facile rassegnarsi all'idea di aver perso sia Clara che Rossella. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

