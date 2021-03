Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 4 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 4 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 4 marzo 2021 - Vittorio è entusiasta della nuova collezione di Gabriella. Superate le prime perplessità, il Conti non vede l'ora di mostrare alle sue clienti il nuovo lavoro della Rossi. Intanto zia Ernesta si presenta al Paradiso con un vestito pulito e stirato per Federico. Il ragazzo è stato invitato a cena a casa Bergamini e deve presentarsi al meglio. Gloria – la nuova capo commessa – vedendo Ernesta si nasconde. Cosa nasconde? Marcello, ormai spalle al muro, racconta ad Armando dei suoi problemi con il Mantovano. Il giovane gli rivela che anche Ludovica è stata presa di mira e che ora ha bisogno di protezione. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 4 marzo - Clara è di nuovo ai ferri corti con Alberto. Per trovare consolazione chiama Patrizio. I due, tra cui è scoccato un bacio, si ritroveranno pericolosamente vicini. Franco è molto felice che suo figlio Nunzio sia ormai fuori dai guai mentre Guido e Mariella cercheranno di mettere un freno a Bice. Purtroppo la Cerruti ha già combinato un vero pasticcio e Bruno sembra volersi vendicare. Il dottore infatti comincia a trattare male Salvatore. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

