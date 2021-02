Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 4 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 4 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 4 febbraio 2021 alle 15.55 - Luciano sembra essere riuscito a incoraggiare Clelia tanto che la Calligaris decide di non lasciare più Milano. Ma un brutto episodio rischia di mandare a monte questo risultato. Qualcuno ha appeso, sulla parete esterna del Paradiso, dei fogli con scritte offensive nei confronti della capo commessa. Intanto Salvatore non ha intenzione di demordere. Impedirà in qualunque modo che Gabriella sposi un altro uomo. Ludovica si rende conto che Marcello non ha risolto i problemi con il Mantovano mentre Pietro comincia a mostrare un certo interesse per Stefania. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 4 febbraio 2021 alle 20.45 - Michele e Silvia continuano ad avere problemi e stavolta sembra proprio che non riescano a trovare un punto d'incontro. Silvia riceve un'inaspettata proposta che rischia di rendere ancora più difficili i rapporti con il compagno. Intanto ai Cantieri, Lara comincia a combinare guai. La Martinelli dimostra di essere troppo intraprendente sul lavoro e indispettisce sia Roberto che gli operai dei Flegrei. Bice sprona suo fratello Salvatore a indagare sull'atteggiamento sospetto di Bruno. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

