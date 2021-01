Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 4 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 4 gennaio 2021 - Federico comunica a Luciano la sua intenzione di trasferirsi al più presto in modo da lasciargli campo libero per una possibile convivenza con Clelia. Nel frattempo a casa Conti sembra essersi formata una nuova famiglia ma Adelaide non approva che Beatrice sia andata a vivere sotto lo stesso tetto del cognato e affronta la donna a viso aperto. Al Paradiso fervono i preparativi per l'Epifania, ma in magazzino succedono cose strane. Intanto Carletto e Serena, che si occupano delle calze della Befana e, seppur bisticciando tra di loro, i due sono accomunati dallo stesso dolore per la perdita dei rispettivi papà. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 4 gennaio 2021 - Marina è in pena per le sorti di Fabrizio ricoverato in ospedale, Ferri si ritrova a fare i conti con il solco sempre più profondo che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Roberto si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Nel frattempo, Bianca riceve in regalo un boomerang e così decide di giocarci insieme a Jimmy, non curandosi però delle raccomandazioni dei genitori... Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

