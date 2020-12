Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 4 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 4 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 4 dicembre 2020 - Silvia continua a essere molto preoccupata per la situazione che si è creata con suo figlio e zia Ernesta e Stefania cercano di sostenerla come possono. Marcello confessa a Salvatore e Armando di essere molto in ansia per via de il Mantovano. Roberta intanto è vittima di un incidente ed è subito chiaro che non si tratti un fatto casuale. Federico ritorna a casa Cattaneo ma solo per prendere le ultime cose e trasferirsi definitivamente a casa di Luciano. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 4 dicembre 2020 - Angela e Franco hanno deciso di partire e sono pronti a lasciare Palazzo Palladini alla volta della Nuova Zelanda. Il rapporto tra Niko e Jimmy è sempre più a rischio mentre Rossella è felice di aver ritrovato Patrizio al suo fianco. Il ragazzo è però tormentato dal pensiero di Ilaria e questo rischia di mandare a monte tutti gli sforzi fatti con la Graziani. Sergio stenta a credere che sua moglie Bice possa avere una relazione con Cotugno ma presto dovrà cambiare idea. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

