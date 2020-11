Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 4 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 4 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 4 novembre 2020 - Vittorio porta suo nipote Pietro a Il Paradiso delle Signore per fargli conoscere il suo mondo. Il Conti vorrebbe aiutare il ragazzo ma trova la ferma opposizione di Beatrice, che gli ribadisce che le decisioni di suo figlio spettano unicamente a lei. Agnese intanto chiede l'aiuto di Maria per convincere Rocco a partecipare alla gara ciclistica nella squadra di Don Saverio mentre Gabriella riceve un'allettante proposta di lavoro che la costringerà a far combaciare i suoi innumerevoli impegni. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - mercoledì 4 novembre 2020 - Filippo sta per partire per Tenerife e Serena si decide a rivelargli finalmente i suoi sentimenti. Purtroppo però anche stavolta il destino remerà contro la coppia e rischierà di mandare a monte i piani della Cirillo. Alex e Patrizio tornano a litigare mentre Silvia è sempre più turbata dall'aggressione. Alberto, ormai in bancarotta, riduce le proprie ambizioni e accetta di lavorare per una storica amica di famiglia. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 novembre 2020