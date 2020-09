Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 4 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 4 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 4 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 4 settembre 2020 - Ludovica ha ottenuto quello che voleva. Nonostante Riccardo abbia promesso di sposarla, la Brancia non riesce a dimenticare l'affronto subito e attacca il suo fidanzato per la storia che ha avuto con Angela. Intanto Salvatore è alla riconquista di Gabriella e le lascia un biglietto in Atelier. Agnese, che non vuole il loro ricongiungimento, intercetta il messaggio e lo nasconde. Riccardo, come ultimo gesto d'amore nei confronti della Barbieri, cerca di aiutarla a ricucire i rapporti con il figlio. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopri tutte le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Un Posto al Sole, la Puntata del 4 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 4 settembre 2020 - il giorno delle nozze di Niko e Susanna è finalmente arrivato. Tutti sono eccitatissimi e fervono gli ultimi preparativi per il lieto evento ma andrà tutto bene? Susanna percorrerà la navata della chiesa senza ripensamenti? Intanto Serena e Leonardo avranno un duro confronto mentre Michele e Silvia capiranno cosa si nasconde dietro l'umore nero di Rossella. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopri tutte le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 31 agosto al 4 settembre 2020