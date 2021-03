Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 31 marzo 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 31 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 31 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 31 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 31 marzo 2021 - Salvatore è molto turbato da quanto sta succedendo a casa Amato. Le continue discussioni tra lui, Agnese e Giuseppe, lo stanno davvero assillando. Giuseppe gli ha chiesto un prestito ma Salvo non è molto convinto di concederglielo. Decide quindi di chiedere consiglio a Marcello e ad Armando, gli unici di cui si può davvero fidare. Anche Agnese cerca il sostegno del capo magazziniere, a cui racconta tutte le tensioni tra lei, il marito e il figlio. Tra loro è ancora evidente il grande affetto che li lega. Sofia ha una dura discussione con Giuseppe. La ragazza comincia a non sopportare più la presenza assillante dell'Amato. Marcello e Ludovica sono ormai una coppia ma Federico – all'oscuro di tutto e innamorato della contessina – cerca continuamente di passare del tempo con la Brancia. Il ragazzo rischia di avere una grande delusione d'amore. Maria rivela alle Veneri la data della sua intervista e le ragazze si organizzano per trovare un look adatto all'occasione. Umberto intanto si mette a indagare sul passato di Dante, nella speranza di trovare qualche dettaglio per liberarsi del Romagnoli. A dargli questo compito è Adelaide, infastidita dalle continue minacce di Fiorenza Gramini. Il Guarnieri scoprirà qualcosa che lo metterà seriamente sull'attenti. Cosa nasconde Dante? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata del 31 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 31 marzo - Roberto è preoccupato per la situazione ai Cantieri. Il Ferri decide quindi di contattare l'unica e sola che, secondo lui, potrebbe davvero risolvere le cose: Marina. La Giordano, ormai lontana da Napoli da diverso tempo, non ha intenzione di aiutare il suo antico amante. È per colpa sua che lei e Fabrizio hanno perso i Flegrei e hanno dovuto lasciato di fretta la città. Intanto si avvicina il giorno del compleanno di Clara. Questa potrebbe essere l'occasione per un ravvicinamento tra lei e Alberto ma Barbara ha ben altro in mente. La Filangeri non ha certo intenzione di lasciare che il “suo Palladini” si riappacifichi con la sua famiglia e farà di tutto per rovinare le cose... irrimediabilmente. Filippo e Serena si sono convinti a tentare il tutto e per tutto. I due hanno così fatto la valigie e sono partiti per Milano, speranzosi di trovare in fretta una soluzione o un escamotage per i gravi problemi di salute del Sartori. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

