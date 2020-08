Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 31 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 31 agosto 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 31 agosto 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 31 agosto 2020 - Vittorio si sveglia triste e nostalgico. Dopo aver letto un articolo sul 25 Aprile, nella sua mente si fanno spazio i ricordi della sua famiglia durante la guerra. Poi, arrivato al Paradiso, si consulta con Armando su come commemorare al meglio la Festa della Liberazione nel suo grande magazzino. Intanto Marcello consola Roberta, triste per non aver dato il meglio a un esame, e le confessa di non aver mai smesso di pensare a lei. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata del 31 agosto 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 31 agosto 2020 - Angela ha scoperto della sbandata di Susanna per Eugenio e ora non sa come comportarsi. Dire tutto a suo fratello Niko o rimanere in silenzio e aspettare che tutto si risolva? Fabrizio è arrivato a Mosca e sta per fare la conoscenza di una donna molto intrigante. Mariella e Guido non hanno ancora scoperto che Cotugno è ricco e decidono di invitarlo a cena. Purtroppo rimarranno ancora una volta delusi da lui e dalla sua spilorceria. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

