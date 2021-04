Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 30 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 30 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di venerdì 30 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 30 aprile 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 30 aprile 2021 - Maria scopre che Irene e Rocco si sono baciati. La ragazza è molto delusa da entrambi e non riesce a mascherare la sua tristezza. Intanto Ludovica, per aiutare Marcello, si rivolge al suo avvocato, Gianfranco Finzi mentre Vittorio, ora deciso a rimettere in senso il suo matrimonio, decide di raggiungere Marta e di chiederle di tornare insieme. Ma appena arrivato da lei, la trova tra le braccia di Dante e corre via senza dire nulla e senza farsi vedere. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 30 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - venerdì 30 aprile - Roberto è spacciato. La polizia tiene d'occhio i Cantieri e Pietro Abbate è riuscito a metterlo in grande difficoltà persino con i suoi clienti. Franco è molto preoccupato per la situazione e comincia a capire di essersi messo nei guai quando viene convocato, insieme a Ferri, in Commissariato. Ma attenzione, superfranco farà una scoperta sensazionale sul loro nemico. Intanto Renato e Jimmy raccontano del loro viaggio a Berlino ma il Poggi senior si guarda bene dal raccontare a Raffaele la sua disavventura con le valigie. Patrizio, sempre più in crisi, si impone di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Le cose non possono andare avanti così. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 aprile 2021