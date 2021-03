Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 30 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 30 marzo 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 30 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 30 marzo 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 30 marzo 2021 - Gabriella ha spinto Maria a rilasciare un'intervista e la Puglisi, felice per questa grande opportunità, è emozionatissima. Le Veneri sono felicissime per lei e vogliono aiutarla a migliorare il suo aspetto. Cureranno il suo look e Maria sarà bellissima. Ovviamente Irene si rifiuta di dare una mano. La gelosia della Cipriani si taglia con un coltello. Giuseppe ha chiesto un prestito a Salvatore e il ragazzo, sempre più ai ferri corti con il padre, non sa come comportarsi. Salvo e Agnese riflettono se dare o meno fiducia a Giuseppe. I due hanno paura che l'uomo – come in molte occasioni – non sia sincero e questa loro titubanza, rischia di creare una crisi all'interno della famiglia. In collegio, la piccola Serena ha un compito da svolgere: scrivere un tema sulla figura paterna. La Conti dedicherà il suo lavoro a suo zio Vittorio. Beatrice, felice della scelta della figlia, non riuscirà a trattenere le lacrime. Il rapporto tra il Conti e i suoi nipoti si intensifica giorno dopo giorno. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 30 marzo 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 30 marzo - Filippo ha molto da raccontare a Serena. Il Sartori deve prendere una decisione molto difficile ma lo deve fare per la sua salute. La Cirillo, molto preoccupata e in ansia per il suo compagno, fatica a nascondere la sua emozione. Recuperate le forze e la freddezza necessaria ad affrontare con coraggio questo momento, consiglierà a Filippo di partire per Milano. Ovviamente l'accompagnerà e starà accanto a lui. Franco continua a tenere d'occhio gli operai dei Cantieri. Il suo obiettivo è quello di scoprire chi sia il responsabile dei misteriosi sabotaggi all'interno dell'azienda. Ferri è stato molto chiaro: i Flegrei vanno protetti a tutti i costi. Bice ha rovinato i piani di Salvatore e Mariella ha finito per scontrarsi con lei. Le due donne, ora veramente ai ferri corti, dovranno trovare un punto di incontro. L'Altieri deciderà di chiedere scusa alla Cerruti ma purtroppo, per farlo, dovrà pagare un caro prezzo. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

