Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 30 novembre 2020

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 30 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 30 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 30 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 30 novembre 2020 - mentre Roberta confessa a Gabriella i suoi progetti futuri – compreso il desiderio di sposarsi – Federico se ne va di casa. I Guarnieri scoprono che il ragazzo è a conoscenza di chi sia il suo vero padre. Umberto e Adelaide reagiscono però in modo molto diverso da Luciano e Silvia e il Cattaneo, disperato da quanto accaduto, cerca l'aiuto di Vittorio. Il Conti promette al ragioniere di parlare con il ragazzo, nella speranza di farlo ragionare. Intanto il grande magazzino si prepara alla festa di Sant'Ambrogio e Armando dà qualche spunto per organizzare un evento in onore del Patrono. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 30 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - lunedì 30 novembre 2020 - per Marina e Fabrizio le cose si mettono male. Allontanato ormai qualsiasi residuo di ottimismo, i due sentono di non avere più alcuna chance di salvare i Cantieri. Intanto Franco riceve la brutta notizia che sua madre deve operarsi al cuore. Il Boschi non sa se raggiungerla o meno in Nuova Zelanda. Intanto Niko continua a portare avanti le sue ridicole e pericolose bugie. La sua famiglia è molto preoccupata. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

