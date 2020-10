Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 30 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 30 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 30 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 30 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - venerdì 30 ottobre 2020 -Laura è pronta ad affrontare una giornata molto impegnativa. La Caffetteria si occuperà di fornire dolci e bevande in occasione del cocktail di riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della Banca Guarnieri e lei avrà occasione di presentare così ufficialmente i suoi dolci. Intanto Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, propone a Umberto un vecchio affare per cui si era già accordato con Achille Ravasi. Adelaide è in ansia. Pietro, il maggiore dei nipoti di Vittorio scappa dall'Accademia e Beatrice scopre che sulla sua casa pende un'ipoteca. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 30 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - venerdì 30 ottobre 2020 - mentre Rossella ha un faccia a faccia con Ilaria, Silvia e Michele partono per Indica ma sulla strada li attende un pericoloso imprevisto. Marina e Fabrizio, di ritorno dalla Sardegna, si ritrovano a fare i conti con un'inaspettata scoperta. Niko è deciso a lasciare lo Studio Navarra ma si troverà a fare i conti con la ferma opposizione del padre. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

