Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 30 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 30 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 30 settembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 30 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 30 settembre 2020 - dopo aver scoperto che anche Silvia ha tradito Luciano, Federico li affronta entrambi e Clelia, che si sente coinvolta per quello che sta accadendo a casa Cattaneo, ha un crollo emotivo. Marta sembra disposta a tutto, pur di avere con sé la piccola Anna, mentre Vittorio incontra la madre naturale che conferma di non volerla tenere. Al Paradiso, intanto, si lavora per lanciare al più presto la linea bambino. Nel frattempo Salvatore e Marcello si stanno organizzando per aprire la caffetteria anche di sera e possono contare su validi alleati per realizzare il loro progetto, nonostante gli imprevisti siano dietro l'angolo. Federico, ormai disilluso sull'amore in seguito alla crisi dei suoi genitori, decide di lasciare Roberta. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 30 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 30 settembre 2020 - la complicità tra Roberto e Lara sembra farsi sempre più stretta, Fabrizio prenderà due sorprendenti decisioni sul piano professionale e personale. Sebbene il segreto sulla gravidanza di Serena spenga ogni speranza di riconciliazione, i rapporti con Filippo sembrano distendersi. Dopo la mortificante sconfitta nello show tv di Max Peluso, Patrizio si metterà in discussione? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

